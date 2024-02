Sony heeft net twee State of Play-afleveringen achter de rug en Microsoft heeft vorige maand een Developer_Direct uitgezonden én laat volgende week meer weten over hun plannen voor de toekomst van Xbox. Nintendo zal natuurlijk niet achterblijven en daarom kunnen we wellicht volgende week een nieuwe Nintendo Direct verwachten.

Volgens bronnen van Nintendo Universe zal er tussen 12 en 15 februari een nieuwe Nintendo Direct worden uitgezonden. Hier zal dan worden gesproken over games die in de eerste helft van 2024 uit zullen komen. De bronnen zijn er alleen niet zeker van of het gaat om een reguliere uitzending of een mini Direct.

Nintendo heeft al vaker zijn eerste Direct van het jaar in februari gehouden, dus het is heel goed mogelijk dat er volgende week weer een nieuwe Nintendo Direct te zien zal zijn.