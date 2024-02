De wonderen zijn de wereld nog niet uit en datzelfde geldt gelukkig ook voor de soms bizarre games die bedacht worden. Eén van die titels is de indie game INDIKA van ontwikkelaar Odd Meter, die een aantal bijzondere concepten met elkaar gaat combineren.

In INDIKA stap je namelijk in de schoenen van een non die vergezeld wordt door de duivel. De kloosterzuster gaat op een reis van zelfontdekking in het Rusland van de 19de eeuw en moet gaandeweg puzzels oplossen en gevaarlijke omgevingen doorkruizen. De uitermate bizarre trailer geeft ons een indruk van de game, die qua visuals gaat voor realisme, maar ons ondertussen ook pixel-style menu’s en aparte muziek moet aanbieden.

INDIKA heeft nog geen concrete releasedatum, maar de game moet later dit jaar voor de PlayStation 5 en pc lanceren.