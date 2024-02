Er zijn grote veranderingen op komst bij Square Enix: nog niet zo heel lang geleden sprak CEO Takashi Kiryu over een nieuwe filosofie omdat het bedrijf de voorbije jaren niet de verkoopcijfers wist neer te zetten waarop werd gehoopt. Meer kwaliteit en minder kwantiteit, dat is het algemene idee achter de filosofie.

Diezelfde man heeft laatst tijdens een conferentie gesproken over de drastische veranderingen die het bedrijf zal moeten ondergaan (aldus Bloomberg en Google Translate).

`We are reviewing from scratch what the organizational structure is to materialize the contents of the pipeline, and what is best.’

As for the specifics of the new system, he said, `We will announce it at least this spring.’