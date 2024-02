Tegenwoordig wordt zowat elke animatiefilm of gelijkaardig gestileerde videogame volledig met computers in elkaar gestoken. Af en toe komt er echter nog flink wat handenarbeid bij kijken. Het onlangs aangekondigde Lost Hellden is bijvoorbeeld een nieuwe RPG die zijn inspiratie in Japan gaat halen en uitpakt met prachtige handgeschilderde graphics.

De onderstaande trailer licht alvast een tipje van de sluier op. Lost Hellden vertelt het verhaal van acht unieke personages, wiens lot bepaalde richtingen uitgeduwd wordt door de zeven hoofdzonden. Voor je spontaan ‘what’s in the box’ begint te roepen… neen, het is niet dát soort game. Het ziet er echter wel best veelbelovend uit. Zeker even kijken dus.