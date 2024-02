Anderhalve week terug kondigden Hideo Kojima en Sony PlayStation Physint aan, een gloednieuwe IP waarmee Kojima terugkeert naar het tactische spionage genre. Tijdens een aflevering van HideoTube sprak hij nu over die beslissing om terug te keren naar het genre waarmee hij zijn legendarische status heeft verworven.

Hij vermeldt eerst (nogmaals) dat Physint de grenzen tussen games en films zal doen vervagen:

“We’re going to make a new action espionage game in cooperation with Sony. It will be both a game and a movie at the same time. That’s why we were at Sony Pictures. Of course, it will be a game. However, if your mother walks in and sees you playing this game, she’ll think you’re watching a movie. I’m not sure how far we can take it yet.”

Daarna heeft hij het ook nog even over waarom hij precies terugkeert naar hét genre dat hem op de kaart heeft gezet. Er is namelijk heel wat veranderd in zijn leven (de exit bij Konami, het uitbrengen van Death Stranding) en hij voelt dat het nu tijd is voor hem om terug te keren naar zijn roots.

Hierbij stelt hij zich ook even heel kwetsbaar op en vertelt hij over een moeilijke periode in zijn leven tijdens de pandemie. Hij heeft toen de tijd genomen om na te denken over wat hij wil doen met de rest van zijn leven. Hij realiseerde ook dat veel mensen een nieuwe spionage-game wilde, en daar gaat hij nu op in.

“So why did I decide to make this? Well first off, because I became independent, I wanted to do something new with my own IP. So to challenge myself, I first made Death Stranding. Then, to create a franchise, I made Death Stranding 2. And I wanted to do something even newer, so I started working on OD. And since then, there have been a lot of new ideas. But in the last eight years, every day on social media, from users all around the world, people have been asking me to create another Metal Gear and stuff like that.

Then, I fell ill in 2020. It was also during the pandemic, so I was sick and isolated during all of it. I even had surgery. And I thought, ‘I can’t anymore.’ I was at my lowest and felt like I couldn’t go back to making games. I wrote a will, too. And in that moment, I realized that people die. But, I turned 60 last year. I’ll turn 70 in ten years. I hope to never retire. Having said that, if the users desire it so much, I thought I should change my priorities a bit. I still want to do new things, but I decided to make an action espionage game.”