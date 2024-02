Nintendo zelf houdt nog steeds de lippen stijf op elkaar als het aankomt op details over de ‘Nintendo Switch 2’ (of hoe we het toestel ook moeten noemen). Deze langverwachte opvolger van de Switch zou ergens in de loop van dit najaar moeten verschijnen en er zijn de laatste maanden al veel details over het toestel uitgelekt. Verrassing: hier is nog een onofficieel detail over wat we kunnen verwachten!

Het Braziliaanse Universo Nintendo laat weten dat de leaker ‘PH Brazil’ claimt dat de Switch 2 backwards compatible zou worden, dit zowel digitaal als fysiek. Dat wil dus zeggen dat je waarschijnlijk al je games van de vorige Switch zal kunnen spelen op diens opvolger. Sterker nog: ontwikkelaars zouden bovendien de kans krijgen om oudere games te verbeteren voor de Switch 2, waardoor de ‘backwards compatible-versie’ dus ook een betere versie zou worden.

Ook de bekende insider NateTheHate laat zich op ResetEra horen en hij vermeldt dat backwards compatibility momenteel wordt getest door ontwikkelaars. Uiteraard is hij geen officiële bron, maar het geeft wel meer kracht aan het gerucht.

Hopelijk laat Nintendo ons snel meer weten!