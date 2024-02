Aangezien Nintendo om één of andere reden weigert officiële info te geven over de nieuwe Nintendo Switch, moeten we het al even doen met geruchten die door de wandelpaden waaien. Ook op deze mooie maandagochtend is er zo’n nieuwtje te melden over de ‘Nintendo Switch 2’. Reuters heeft namelijk een artikel gepost over deze mysterieuze console.

Een anonieme bron heeft hen laten weten dat de Nintendo Switch 2 inderdaad dit jaar zal uitkomen (zoals al eerder werd geclaimd) én dat de volgende Switch een aangepaste Nvidia chip zal gebruiken. De vorige Switch gebruikte de Nvidia Tegra X1 chip, dus de keuze om opnieuw voor Nvidia te gaan is waarschijnlijk geen grote verrassing.

We blijven wachten tot Nintendo hun mond officieel open doet over deze console, zodat we niet moeten blijven beroep doen op ‘korreltje zout’ berichten.