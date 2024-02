Virtuele vechtersbazen, opgelet. Het zou kunnen dat je in de nabije toekomst naast Tekken, Mortal Kombat en Street Fighter nog een andere klassieke knokfranchise mag verwelkomen op het moderne strijdtoneel. Midori, een leaker die wel vaker met accuraat nieuws rond uitgever SEGA komt aanzetten, meldt namelijk een reboot van Virtua Fighter.

De game wordt mogelijk niet ontwikkeld door Ryu Ga Gotoku Studio, het team achter Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Wel zouden er mensen die al eerder aan de franchise gewerkt hebben betrokken zijn bij de ontwikkeling. De reboot zou zowel singleplayer- als multiplayerelementen bevatten en zich richten op casual én hardcore spelers.

Dat klinkt als iets om naar uit te kijken, niet?

“A Virtua Fighter reboot is in development[, though not] by RGG Studio. It is being developed by staff from [the] latest Virtua Fighter games. There are single player and multiplayer elements that are targeting casual and core players including competitive players.”