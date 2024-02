De geruchten stapelden zich vorige week in rap tempo op. Na berichten dat Hi-Fi-Rush en Sea of Thieves naar andere platformen zouden komen kwamen daar snel Starfield, Indiana Jones en zelfs Halo en Gears of War bij. Vanwege de vele geruchten gaf Xbox opperhoofd Phil Spencer aan dat Microsoft deze week meer duidelijkheid zal geven over de toekomstvisie van Xbox.

Enerzijds prettig, want dan weten we gelijk waar we aan toe zijn. Anderzijds is het ook onbedoeld een beetje olie op het vuur gooien, want dat voedt immers de speculatie over het waarheidsgehalte van de geruchten. Een tegengeluid komt nu ook naar boven, via Tom Henderson die met wat mensen bij Xbox sprak.

Via X laat hij weten dat Xbox erg verrast was over de omvang van de geruchten. Met name omdat vrijwel niks in steen staat, afgezien van de twee eerstgenoemde titels. Indien dit daadwerkelijk klopt, dat Microsoft verrast was, dan kan het goed zijn dat de effectieve aankondiging straks vanuit Spencer en co. misschien wat teleurstellend is.

Microsoft heeft intern in ieder geval al aangegeven dat ze gewoon Xbox consoles blijven maken, dus het is niet dat Microsoft zich op dat vlak zal terugtrekken. En als ze dat wel zouden doen, zou dat toch wel een verrassende move zijn.