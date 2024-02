De PlayStation 5 Slim is pas net een paar maanden verkrijgbaar in Europa en dient als vervanger van de oorspronkelijke console. Dit nieuwere model kwam voor een gelijkwaardige prijs in de winkels te liggen, maar is nu tijdelijk voor een scherpere prijs verkrijgbaar.

Zonder een officiële aankondiging is de console met pakweg € 75,- korting te verkrijgen. Verschillende retailers in Europa hebben de prijs aangepast, al zien we in Nederland dat het per retailer een beetje verschilt. Het is dus een kwestie van tijd totdat iedereen de deal live heeft staan.

De promotie zal tot 25 februari duren, dus maak er zeker gebruik van. Een paar retailers waar je de console met korting kunt vinden is Amazon Italië, Bol.com, Cdiscount en GameStop in Duitsland. PlayStation Direct heeft de aanbieding nog niet live staan.

