Je zult het je waarschijnlijk niet herinneren, maar op het eiland van Delfino in Super Mario Sunshine kun je verschillende teksten in een geheimzinnige taal vinden. De gemiddelde gamer loopt er waarschijnlijk gewoon langs zonder er twee keer over na te denken, maar één vastberaden YouTuber, 2CPhoenix, heeft de taal weten te ontcijferen.

Het is geen makkelijke taak om de taal, die 2CPhoenix ‘Dolphic’ heeft genoemd, te vertalen. De taal is in maar drie levels te vinden en is vaak achter iets verborgen of zo erg uitvergroot dat het amper leesbaar is. Toch heeft 2CPhoenix het voor elkaar gekregen. Hij begon met vijf letters van één woord om vervolgens het hele alfabet te vertalen.

Je kunt de video van 2CPhoenix’s indrukwekkende prestatie hieronder bekijken.