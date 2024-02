Ontwikkelaar Triband heeft aangekondigd dat de PlayStation 4- en PlayStation 5-versie van WHAT THE GOLF? vanaf 14 maart beschikbaar zal zijn. We hebben er lang op moeten wachten, want WHAT THE GOLF? werd in 2019 voor het eerst uitgebracht op Apple’s gaming platform, Apple Arcade.

Na deze release volgde er een versie voor de pc en Nintendo Switch, en een kleine vijf jaar later is het dus eindelijk de beurt aan PlayStation. Je kunt hieronder een gloednieuwe trailer van het spel bekijken, waarmee je een goede indruk krijgt.