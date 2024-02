Naar aanleiding van alle geruchten begin vorige week gaf Phil Spencer van Xbox aan dat we deze week een update zouden krijgen vanuit zakelijk oogpunt. Wat is Microsoft van plan met hun games? Gaan ze een hele rits exclusieve IP’s naar de PlayStation brengen? Beperkt het zich tot Hi-Fi Rush en Sea of Thieves? Het kan alle kanten op.

Via X heeft Xbox zojuist aangegeven dat we donderdagavond om 21:00 uur een podcast mogen verwachten. In deze podcast zullen Phil Spencer, Sarah Bond (Xbox president) en Matt Booty (Baas van game content en studio’s) bij elkaar aanschuiven om de toekomst te bespreken.

Dat ze voor een podcast kiezen is opvallend, want dat suggereert een wat meer ontspannen sfeer waar ook ruimte is voor discussie. Een interessante benadering en het is dus nog even een paar dagen wachten tot we meer duidelijkheid krijgen. De podcast kan donderdag hier gevonden worden.