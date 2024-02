Microsoft zal aanstaande donderdag in een podcast gaan bespreken hoe de toekomstvisie er voor Xbox uitziet. Dit volgt op de vele geruchten die de afgelopen anderhalve week rondgaan. Hoewel we voor zekerheid tot donderdag moeten wachten, heeft The Verge met bronnen bij Microsoft gesproken die alvast een tipje van de sluier konden oplichten.

Microsoft zou van plan zijn om Xbox overal aan te gaan bieden. Dit zou voortkomen uit het feit dat de Xbox Series X en S nog altijd flink achterliggen op de PlayStation 5 én omdat Xbox Game Pass groeit, maar in de verste verte niet zoals aanvankelijk gewenst. Omwille hiervan zal Microsoft op korte termijn twee games op rivaliserende platformen gaan uitbrengen.

De eerste game die naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch zou komen is Hi-Fi Rush waar inmiddels genoeg hints van zijn opgedoken. Min of meer gelijktijdig zou ook Pentiment de overstap naar andere systemen kunnen maken. Sea of Thieves staat inderdaad op de planning, maar pas voor later in het jaar.

Verder overweegt Microsoft dit te gaan doen met verschillende andere first-party titels, maar niets is echt nog een zekerheid. Dit maakt dus vooralsnog erg onduidelijk of Starfield, Indiana Jones en meer ook naar de PlayStation 5 komen. Donderdag meer info.