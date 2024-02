Het najaar is altijd een piek voor de gamesindustrie. De verkopen van zowel hardware als software nemen flink toe in verband met de feestdagen en mensen spelen ook meer games. Dit heeft Sony PlayStation overduidelijk teruggezien in de statistieken.

Er is namelijk een nieuw record gezet van aantal actieve gebruikers op het PlayStation Network. Er werden eind vorig jaar namelijk 123 miljoen actieve maandelijkse gebruikers geregistreerd. Dit betekent een groei van 11 miljoen spelers ten opzichte van een jaar eerder.

Bij een volgende update is de verwachting dat het aantal spelers weer is teruggenomen vanwege de start van het nieuwe jaar. Deze cijfers zijn gebaseerd op gebruikers van de PlayStation 4 en PlayStation 5.