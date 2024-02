Sony liet eerder al weten dat we het aankomende jaar geen grote games in bestaande franchises hoeven te verwachten, maar dat betekent niet dat er geen andere games in de pijplijn zitten, zoals gloednieuwe titels. Nu is mogelijk één van die nieuwe games ontdekt.

Het Japanse bedrijf heeft namelijk een handelsmerk laten vastleggen voor een nieuw IP wat Intergalactic: The Heretic Prophet genoemd wordt. Er is een grote kans dat het hier om een game gaat, gezien “application” onder één van de beschrijvingen valt en het zou dus goed kunnen dat we hier te maken hebben met een first-party titel.

Afgaande op de titel lijkt het om een sciencefiction game te gaan. Naar verluidt zou Sony Santa Monica druk bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuw IP en ook Naughty Dog zou meerdere projecten in ontwikkeling hebben. Sony heeft vanzelfsprekend nog geen aankondiging gedaan, dus dat zullen we verder moeten afwachten.