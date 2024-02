Waar we tijdens de pandemie het ene na het andere bericht aan het tikken waren over welke studio’s Embracer Group nu weer had ingelijfd, wordt er de afgelopen maanden enkel gesneden in het personeelsbestand. Door een misgelopen miljardeninvestering en de dip in verkopen van multimedia, nu iedereen gewoon weer netjes op zijn werk aanwezig moet zijn, was het noodzakelijk om de boel daar op de schop te gooien.

Hier is Embracer Group al geruime tijd mee bezig en CEO Lars Wingefors heeft nu bekendgemaakt dat er in totaal 1.387 mensen zijn ontslagen, wat grofweg 8% van Embracers personeelsbestand is. Daarnaast is er ook een streep getrokken door maar liefst 29 onaangekondigde titels, al is helaas niet bekend welke games het precies betreft. Vanwege het annuleren van diverse games, is het aantal titels dat nu nog in ontwikkeling is gezakt naar 124.

Volgens de woorden van Wingefors bevindt de herstructurering zich momenteel in de laatste fase, maar hij waarschuwt wel dat er mogelijk nog meer ontslagen zullen vallen en dat er ook meer games geschrapt gaan worden.