Sony beperkt zijn PlayStation zaken allang niet meer tot alleen de console zelf, want sinds een paar jaar brengen ze hun franchises ook naar de pc. De games die reeds op de pc zijn verschenen, zijn doorgaans succesvol als we afgaan op de Steam statistieken. Helldivers 2 is bovendien zo’n game die gelijktijdig op de PlayStation 5 en pc uitkwam, en gelijk een hit is.

De pc is dus absoluut een interessante markt voor Sony en het ziet er niet naar uit dat het bedrijf hier snel mee op zal houden. In een Q&A sessie (via VGC) als onderdeel van de aandeelhoudersmeeting werd er gesproken over het porten van PlayStation-games naar pc.

Volgens de PlayStation topman Hiroki Totoki is er ruimte om nog meer te kapitaliseren op de pc als platform. Dit op een meer pro-actieve en agressieve manier. Het kan namelijk erg lucratief zijn als games op beide platformen gelijktijdig kunnen groeien in plaats van achter elkaar, wanneer titels sneller stagneren.

“In the past, we wanted to popularize consoles, and a first-party title’s main purpose was to make the console popular. This is true, but there’s a synergy to it, so if you have strong first-party content – not only on our console but also other platforms, like computers – a first-party [game] can be grown with multi-platform, and that can help operating profit to improve, so that’s another one we want to proactively work on.”

“I personally think there are opportunities out there for improvement of margin, so I would like to go aggressive on improving our margin performance.”