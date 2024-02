Na veel geruchten heeft Microsoft vanavond tijdens de speciale Xbox Business-podcast duidelijkheid gegeven over hun toekomst. Hoewel ze titels niet bij naam noemen, gaan er vier games naar andere platforms komen. Het betreffen hier vier titels die reeds een jaar verkrijgbaar zijn op de Xbox en pc.

Microsoft heeft deze titels vanwege specifieke redenen uitgekozen en hoewel ze niet alles benoemen, is de voornaamste intentie om Xbox te laten groeien. Door Xbox exclusieve games op andere systemen uit te brengen, zouden mensen meer geïnteresseerd kunnen raken in de console van Microsoft.

Ook leveren extra verkopen Microsoft meer geld op, wat ze weer de ruimte geeft om te investeren in soortgelijke titels of sequels. Volgens Phil Spencer zal dit het merk Xbox niet beschadigen, maar juist voor een stimulans in de groei van het platform moeten zorgen.

Het betreffen nu vier games en de ontwikkelaars zullen op hun eigen moment met een officiële aankondiging komen. Dit is het huidige plan en daarbij stipt Spencer aan dat ze geen enkele beloftes doen buiten deze vier games om. Microsoft zal kijken wat het doet en ervan leren.

De grote hamvraag is nu natuurlijk welke games het dan precies zijn. Daarvoor moeten we de aankondigingen afwachten, al meldt The Verge met enige zekerheid dat het Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves en Grounded betreft.

Wat betreft de écht grote titels dan, zoals Starfield en Indiana Jones? Daarover is Spencer heel resoluut, deze games vallen niet onder de vier games die naar andere platforms komen. Daarmee is de komst van die titels voorlopig uitgesloten.