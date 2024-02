Microsoft heeft gisterenavond via een podcast aangegeven waar ze staan met betrekking tot multiplatform releases. Er komen vier exclusieve Xbox-games naar andere platforms en daar zal het voor nu bij blijven. Ook blijft Microsoft gewoon Xbox consoles maken, daar waar er in de Xbox community even de vrees was dat ze hiermee zouden gaan stoppen.

Sterker nog: de president van Xbox, Sarah Bond, sprak al over de next-gen Xbox. Microsoft is momenteel bezig met de volgende hardware generatie en die zou de grootste technische stap vooruit ooit zijn. Wat we precies mogen verwachten is onduidelijk, maar wel is duidelijk dat ze de hardware business niet zullen verlaten.

“We’re also invested in the next-generation roadmap. What we’re really focused on is delivering the largest technical leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes it better for players and creators and the visions they’re building.”

Als we afgaan op de gelekte documenten uit de FTC-rechtszaak, verwacht Microsoft de volgende generatie tegen 2028. Het zal dus nog wel even duren, maar gelukkig krijgen we al eerder hardware updates. Zo heeft het bedrijf wat gepland staan voor dit najaar.

“There’s some exciting stuff coming out in hardware that we’re going to share this holiday.”

Veel zei Bond dus niet, maar wat ze aangaf is dat ze met iets bezig zijn waar we later in 2024 meer over zullen horen. Mogelijk betreft het hier de mid-gen console update, waarvan eerder al informatie op straat terecht kwam. Eveneens via het FTC lek.

Het zou hier dan mogelijk om een digital only console kunnen gaan die als codenaam Brooklin heeft, wat een upgrade van de Xbox Series X zou moeten zijn. Ook de Xbox Series S zou een upgrade krijgen, die momenteel bekend staat als Ellewood.

Uiteindelijk was het dus allemaal een storm in een glas water. Microsoft blijft gewoon doen waar ze al mee bezig waren, met als verschil dat ze nu sommige games naar andere systemen zullen brengen.