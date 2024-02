Microsoft maakte van de week bekend dat zij vier Xbox-games naar andere platforms zullen brengen. Phil Spencer – het hoofd van de Xbox divisie – zou graag zien dat games van Sony PlayStation en Nintendo ook naar de Xbox komen.

Spencer laat weten dat het plan om Xbox-games multiplatform te maken geen ruilprogramma is. Het is dus niet zo dat Xbox vier games aan PlayStation of Nintendo geeft en zij vier exclusieve games teruggeven. Toch zou de baas van Xbox het niet erg vinden als PlayStation- en Nintendo-games op de Xbox zouden verschijnen. De kans dat dit daadwerkelijk gebeurt is volgens Spencer echter nihil.

Het hoofd van Xbox merkt wel op dat het wel degelijk zin heeft om exclusieve games multiplatform te maken. Zo haalt hij Helldivers 2 aan, wat een PS5 console exclusive is die ook op pc is verschenen. Volgens Spencer verkoopt de pc-versie uitermate goed, waardoor Sony nu meer aan de game verdient en meer gamers van het spel kunnen spelen.

Hij ziet niet in wat het voordeel is om die game niet op de Xbox uit te brengen, maar steekt ook hand in eigen boezem: bij Xbox doen ze precies hetzelfde.

“I will say, when I look at a game like Helldivers 2 – and it’s a great game, kudos to the team shipping on PC and PlayStation – I’m not exactly sure who it helps in the industry by not being on Xbox. If you try to twist yourself to say, like, somehow that benefited somebody somewhere.

But I get it. There’s a legacy in console gaming that we’re going to benefit by shipping games and not putting them on other places. We do the same thing.”