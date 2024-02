“Ain’t No Rest For The Wicked” zongen de gasten van Cage the Elephant al. Daar zal Moon Studios, de maker van de Ori-games het mee eens geweest zijn, want zij brengen ons straks de game genaamd No Rest for the Wicked. Een poosje geleden werd de game aangekondigd, maar echt heel veel van de game kregen we toen nog niet te zien.

Daar is nu verandering in gekomen dankzij onze vrienden van IGN. Zij hebben een gameplayvideo gedeeld die een blik werpt op een baasgevecht in de game. De video toont niet alleen het gevecht, maar ook de grimmige sfeer en omgeving.

Een releasedatum kent de game nog niet, maar wel weten we dat No Rest for the Wicked zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.