Moon Studios, bekend van Ori, heeft vannacht een gloednieuwe titel aangekondigd: No Rest for the Wicked. De game zal naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc komen. Veel meer dan dat weten we op dit moment niet.

Wel gaf Moon Studios aan dat ze op 1 maart 2024 meer informatie over de game zullen delen. Tot die tijd is het dus even afwachten en geniet ondertussen van de trailer.