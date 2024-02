Respawn Entertainment heeft ons reeds twee mooie Star Wars-games bezorgd. Het zal daar niet bij blijven, want als we nieuwe geruchten mogen geloven werkt de ontwikkelaar momenteel aan een first-person Star Wars Mandalorian-game.

De bekende insider Tom Henderson heeft een nieuw artikel gepubliceerd op Insider Gaming, waarin hij wat meer informatie deelt. Deze Mandalorian-game zou in een vroege fase van ontwikkeling verkeren, waardoor het nog wel even duurt voordat de game in de winkels ligt. Volgens de bronnen nog zeker een jaar of twee.

In de game zal je als speler de controle nemen over een Mandalorian premiejager (wie precies is onbekend) in een tijd dat de Galactic Empire dominant is in het universum. Het is aan jou om doelen op te jagen, te vangen en in te leveren voor beloningen. Als speler zal je erg mobiel zijn vanwege de jetpack, waarmee je horizontaal kan dashen, verticaal kan jumpen, boost sliden en meer.

Volgens de bronnen van Insider Gaming zou de game een hoog tempo kennen en spelers belonen op basis van hoe ze spelen. Zo zal health bijvoorbeeld terugkeren op basis van het aantal aaneengesloten kills. Verder zou de speler een brede variatie van wapens tot z’n beschikking moeten krijgen, samen met een aantal gadgets, waaronder een grapple hook, tag visor (om vijanden te taggen), pols raket en meer.

Tot slot, de game zou geen open wereld kennen, maar bestaan uit lineaire levels die gesitueerd zijn op een variatie van planeten in het Star Wars universum. Het is onbekend of de game ook een multiplayer component krijgt.

Veel is dus nog onduidelijk en het is ook maar de vraag of het klopt, al is Tom Henderson wel een betrouwbare leaker. Als er een officiële aankondiging vanuit EA of Respawn Entertainment komt, lees je het natuurlijk hier.