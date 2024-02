Een nieuwe dag, een nieuw gerucht omtrent de ‘Nintendo Switch 2’ (of hoe het apparaat ook moge heten)! Voor de langste tijd hebben geruchten gesuggereerd dat we deze console ergens dit najaar zullen mogen verwachten, maar onlangs hoorden we plots een ander verhaal: de Switch 2 zou ‘uitgesteld’ zijn naar het eerste kwartaal van 2025. Bloomberg zet dit gerucht kracht bij én geeft zelfs nog meer (slecht) nieuws.

Volgens hun verslag zouden we de Switch 2 namelijk slechts ’ten vroegste’ in maart van 2025 mogen verwachten: het einde van dat eerste kwartaal dus. Dit impliceert dus ook mogelijks dat het nóg later kan zijn, maar vermoedelijk is er niemand die daar momenteel al een meer concrete datum op kan plakken.

Dit was uw dagelijkse dosis aan Nintendo Switch-geruchten, vergeet uw korreltje zout niet voordat u wegklikt!