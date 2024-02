Afgelopen woensdag werd via het PlayStation Blog bekendgemaakt welke games er deze maand aan PlayStation Plus Extra en Premium toegevoegd zouden worden. Als je dat overzicht toen gemist hebt, zie het lijstje hieronder.

Bij dezen kunnen we ook melden dat de games live zijn gegaan in de PlayStation Store onder de genoemde abonnementsvormen. Dus als je het juiste abonnement hebt, dan kan je deze games nu downloaden/streamen en spelen.

PlayStation Plus Extra & Premium

Need for Speed: Unbound (PS5)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Tales of Arise (PS4/PS5)

Assassin’s Creed: Valhalla (PS4/PS5)

LEGO Worlds (PS4)

LEGO Jurassic World (PS4)

Roguebook (PS4/PS5)

Rogue Lords (PS4)

Tales of Zestiria (PS4)

PlayStation Plus Premium

Resistance Retribution (PS4/PS5)

Jet Rider 2 (PS4/PS5)

Tales of Symphonia (PS4/PS5)

Tales of Vesperia (PS4/PS5)

Als je één van deze games wilt spelen, dien je over een Extra of Premium abonnement te beschikken. Als je momenteel Essential hebt, dan dien je te upgraden. Geen abonnement? Dan moet je dat natuurlijk eerst afsluiten. Wat je situatie ook is, voor het aanschaffen of een upgrade kan je hier terecht.