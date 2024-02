Het ziet er naar uit dat er in Tomb Raider I – III Remastered een aantal verrassingen zitten verstopt. Er is namelijk een teaser gevonden voor een eventuele remaster van het vierde avontuur van Lara Croft.

Via X is er een screenshot gepost waarop een radarbeeld te zien is, dat je tegenkomt in het derde deel van Tomb Raider. Linksboven staan cijfers die de releasedatum van eerder genoemde bundel aangeeft. Rechtsonder staat ‘next’ met daarachter wat coördinaten. Deze verwijzen naar Gizeh in Egypte, de plek waar Tomb Raider: The Last Revelation – het vierde avontuur van Lara Croft – zich afspeelt.

Het ziet er dus naar uit dat er in ieder geval nog één remaster van Tomb Raider in de pijplijn zit. Het desbetreffende screenshot check je hieronder.