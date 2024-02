De rust rondom Xbox lijkt weer wat teruggekeerd te zijn en de gamingtak van Microsoft sprak al uit dat een toekomst waar “ieder scherm een Xbox is” naar gestreefd wordt. Dit zal dus gaan via de eigen Xbox-consoles en pc’s, maar ook via de verspreiding van diensten zoals Game Pass, waar cloud gaming ook een onderdeel van is.

In die laatste categorie heeft topman Phil Spencer nu gehint naar een “grote feature” die later dit jaar moet komen. Het zou namelijk straks mogelijk moeten zijn om games die je bezit (en dus niet per se onderdeel zijn van Game Pass) te kunnen spelen via xCloud. Spencer bevestigde in een persoonlijk bericht naar een speler dat deze feature dit jaar nog uitgerold moet gaan worden.