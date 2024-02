De nieuwe PlayStation Plus Extra en Premium games zijn nu live en dat wil jammer genoeg zeggen dat er ook alweer enkele games de service bijna zullen verlaten. De ‘laatste kans om te spelen’ categorie is namelijk geüpdatet en dit zijn de games die binnenkort zullen verdwijnen:

Civilization VI

Tchia

Ghostwire: Tokyo

NEO: The World Ends With You

Haven

Code Vein

Outer Wilds

Als je dus één of meerdere van deze titels nog wilt spelen, dan zal je snel moeten zijn! Wanneer de nieuwe lading games in maart live gaat (vermoedelijk 19 maart), zullen de genoemde games namelijk niet meer te vinden zijn in de catalogus.