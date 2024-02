In juni 2023 werd Penny’s Big Breakaway aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Er werd toen niet aangegeven wanneer deze game zou verschijnen en daar hoeven we ook niet meer op te wachten. Het spel is namelijk nu beschikbaar.

Penny’s Big Breakaway is een platformgame van Evening Star. Dit kleine team staat onder leiding van Christian Whitehead, de man die verantwoordelijk was voor Sonic Mania. Het gaat hier wederom om een platformer, waarin snelheid een grote rol speelt. Wat je hiervan kunt verwachten kan je in de onderstaande lanceringsvideo zien.