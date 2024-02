Er is al best wat tijd verstreken sinds Gearbox de derde Borderlands game op ons losgelaten heeft. Het zal dan ook niemand verbazen dat de ontwikkelaar momenteel vlijtig sleutelt aan een nieuw deel in de populaire franchise. CEO Randy Pitchford heeft alvast vertrouwen in het project. Hij noemt het zelfs ‘het beste dat de studio ooit gedaan heeft’.

Tijdens een interview met IGN kreeg Pitchford de vraag welke Borderlands-game hij als de beste beschouwd. Pitchford aarzelde niet en koos het tot dusver onaangekondigde deel waar de studio momenteel aan werkt. Meer mag hij vooralsnog niet zeggen, maar dit statement slaagt er alvast in om de hypemachine in de eerste versnelling te zetten.

“Look, we haven’t even announced anything of it. Clearly, we’re working on something. And I know what we’re working on, and holy shit… It’s the greatest thing we’ve ever done. And I can’t wait, but it’s not time yet. It’s not time yet. There will be a time.”