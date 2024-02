FromSoftware wist met Armored Core VI: Fires of Rubicon de serie weer op de kaart te zetten. De Japanse ontwikkelaar hoopt echter niet dat het hierbij blijft, want zij zouden graag nieuwe delen in de reeks willen blijven maken.

Het was destijds toch wel een grote verrassing toen FromSoftware aankondigde dat zij met een nieuw deel in de Armored Core-serie bezig waren, omdat de serie toen al geruime tijd stil lag. Tevens was het een heel ander genre dan waar de ontwikkelaar de laatste jaren bekend om stond.

Armored Core VI: Fires of Rubicon kwam uiteindelijk in augustus 2023 uit en werd zeer goed ontvangen door zowel pers als gamers. Dat smaakt naar meer en dat geldt ook voor de ontwikkelaar.

Hidetaka Miyazaki – de grote baas van FromSoftware – heeft tegenover IGN Japan laten weten dat de game dan wel goed ontvangen werd, maar er waren volgens hem nog steeds wat puntjes die beter konden. Miyazaki wil dan ook graag weer terugkeren naar deze franchise.

“As you can see from the fact that we made Armored Core 6, the Armored Core series is very important to FromSoftware. We have a strong will to continue to make it in the future. I think Armored Core 6 was a success. On the other hand, not everything was perfect, and there is still room to make it better, so I have no intention of stopping there. However, nothing concrete has been decided yet.”