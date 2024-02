Microsoft is niet zo heel happig op het delen van cijfers. Zo weten we niet hoeveel keer de Xbox Series X en S precies zijn verkocht, maar wel weten we dat het aantal Game Pass abonnees op 34 miljoen stuks staat. Dit zorgt voor een boost in de spelersaantallen van games, wat blijkt uit een nieuw overzicht.

De Xbox influencer Klobrille heeft op X een mooi overzicht gedeeld van verschillende first-party games en de spelersaantallen die daarbij horen. Hieruit maken we op dat de ‘slechtst’ presterende game Ghostwire Tokyo is, met alsnog 6 miljoen spelers op de Xbox (en pc), en dat is indrukwekkend. De meest gespeelde game is Forza Horizon 5 met maar liefst 37 miljoen spelers.

De cijfers per titel zijn overigens gebaseerd op informatie die door ontwikkelaars is vrijgegeven. Helaas weten we niet wat de verdeling is tussen Game Pass en verkopen. Desalniettemin weten de first-party Xbox-games indrukwekkende spelersaantallen te bereiken.