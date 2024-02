Activision Blizzard is sinds eind vorig jaar onderdeel van Microsoft en het was een kwestie van tijd totdat games van die uitgever hun weg naar Xbox Game Pass zouden vinden. Het duurt nu niet lang meer, want tijdens de Xbox Business-podcast heeft Microsoft aangekondigd dat Diablo IV de eerste release zal zijn.

De game zal vanaf 28 maart via Game Pass beschikbaar worden gesteld op console en pc. Er zitten meer games aan te komen, maar daarover is nog geen duidelijkheid gegeven. Tussen neus en lippen door liet Sarah Bond, Xbox president, bij deze aankondiging ook weten dat Game Pass momenteel 34 miljoen abonnees telt.