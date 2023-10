Mocht je twijfelen over een aanschaf van Diablo IV, dan is het wellicht een goed idee om de game eens uit te proberen. Dat kan dit weekend op de Xbox via de Xbox Free Play Days, Blizzard Entertainment stelt namelijk een trial van 10 uur beschikbaar.

Om deze trial uit te proberen is het wel vereist dat je een Xbox Game Pass Core of Ultimate lidmaatschap hebt. Is dat het geval, dan heb je tot maandagochtend 08:59 uur de tijd om deze trial van 10 uur te proberen. Ook kan je natuurlijk gewoon onze review lezen.

Andere games onder de Free Play Days zijn trouwens: NBA 2K24, Lawn Mowing Simulator en Hokko Life.