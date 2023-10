Diablo IV spelers hebben de game nu enkele maanden in handen en uiteraard beginnen er vragen op te duiken over de inhoud van de eerste uitbreiding voor de game. Blizzard bevestigde eerder al dat er meerdere uitbreidingen zullen volgen, maar we weten tot op heden officieel nog niets over de eerste uitbreiding voor Diablo IV. Via een datamine is daar nu wat info over vrijgekomen.

Volgens de datamine uit de meest recente build is er code gevonden die zou wijzen op een uitbreiding waarin de demonische Mephisto centraal staat. Heel vreemd zou dat niet zijn, aangezien er in het verhaal van de game ook naar gehint wordt. Deze uitbreiding zou ‘Lord of Hatred’ heten en neemt spelers mee naar de Kurast regio uit Diablo II. Volgens dezelfde leaks zou de onderstaande content aanwezig zijn:

New Class – Spiritborn – Files mention nature, wings and soaring

New Region – Kurast

Mercenary System with its own equipment system / talent tree

Raids are possibly coming

Runestones (Maybe a season 3 thing?) ; ability to craft corrupt runestones?

Travincal mentioned in files

Of dit allemaal klopt, moet nog maar blijken. Wellicht horen we tijdens de aankomende BlizzCon meer.