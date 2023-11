Afgelopen week vond Blizzcon 2023 plaats, het evenement waar Blizzard al sinds jaar en dag nieuwe informatie vrijgeeft over de plannen voor zijn games, waaronder dus Diablo IV. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf aan dat er twee uitbreidingen in ontwikkeling zijn voor het spel, en nu is de eerste uitbreiding ook officieel aangekondigd.

De eerste uitbreiding van Diablo IV heet ‘Vessel of Hatred’. De uitbreiding zal spelers laten terugkeren naar een bekende locatie, de jungles van Toraja. Daarnaast is ook bekendgemaakt dat één van de Prime Evils, Mephisto, een grote rol zal spelen.

De uitbreiding brengt naast nieuwe locaties en meer verhaal ook een gloednieuwe klasse met zich mee, al heeft Blizzard nog niet uit de doeken gedaan welke klasse dit dan precies zal zijn. Wel wist het bedrijf te delen dat de klasse compleet anders zal zijn dan de klassen die nu beschikbaar zijn.

De release van Diablo IV: Vessel of Hatred staat gepland voor ergens aan het einde van 2024. De uitbreiding zal beschikbaar zijn voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de aankondigingstrailer hieronder.