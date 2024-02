Marcus Lehto, medebedenker van Halo en campagne regisseur voor Battlefield-games, heeft Ridgeline Games verlaten, zo blijkt uit zijn LinkedIn-profiel. Ridgeline Games was speciaal opgericht om te werken aan narratief gedreven campagnes voor de Battlefield-franchise. Dat hoofdstuk is nu in ieder geval voor Lehto alweer tot een einde gekomen; deze maand was namelijk zijn laatste maand als werknemer bij Electronic Arts.

Het nieuws kwam naar buiten toen X-gebruiker @DANNYonPC opmerkte dat de ontwikkelaar alle verwijzingen naar Battlefield uit zijn Twitter-biografie had verwijderd. Naderhand bevestigde Lehto zelf via zijn Facebook-pagina dat hij gestopt is als vicepresident en algemeen directeur van Ridgeline Games. Zowel EA als Lehto hebben nog geen officiële verklaring naar buiten gebracht over waarom Lehto het bedrijf heeft verlaten. Het is onduidelijk of dit verdere impact zal hebben op Ridgeline Games en de Battlefield-franchise.