De NieR-franchise is door de jaren heen uitgegroeid tot een publiekslieveling, maar het is inmiddels al even geleden dat er iets nieuws in de reeks is verschenen. Er bestaat nu echter een kans dat de excentrieke Yoko Taro een derde game aan het teasen is geweest.

Taro was aanwezig bij het NieR: Ochestra Concert eerder deze maand. Meerdere malen werd het woord ‘REPENT’ op de schermen getoond. Maar dan niet met de juiste spelling, maar zo: ‘REP3NT’. Ook moest het publiek zo hard mogelijk klappen als ze een derde game wilde hebben.

Gezien Taro samen met de president van Square Enix bij het concert in Londen was, deze vraag werd opgeworpen en de teaser ogenschijnlijk op schermen verscheen, veronderstellen fans op onder andere Reddit dat er gewerkt wordt aan een derde game.

Square Enix was a NieR London concert and according to the fans who attended, at the end of the event Yoko Taro himself appeared on stage toto make an anecdote thanking everyone, the president of Square Enix was also among the audience and asked the public to give the loudest possible round of applause if they wanted a sequel to the game to happen.

In addition, during the event the text “R3PENT” was displayed on the screen various times.