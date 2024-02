Ooit was Sony van plan om LittleBigPlanet HUB uit te brengen, een free-to-play applicatie voor de PlayStation 3, waarmee spelers toegang zouden krijgen tot content van LittleBigPlanet en LittleBigPlanet 2. Via deze hub zouden de spelers dan een enorme hoeveelheid items tot hun beschikking hebben voor het Play, Create, Share concept.

De bedoeling was dat LittleBigPlanet HUB in 2013 zou uitkomen, maar dat is nooit gebeurd. In plaats daarvan kregen we LittleBigPlanet 3, waarvan de veronderstelling is dat het HUB idee in die titel is getransformeerd. Inmiddels is bijna iedereen het bestaan van die HUB inmiddels vergeten, tot er nu een video is opgedoken.

NDA’s uit die tijd zouden zijn verlopen, waardoor er wat beelden gedeeld kunnen worden zonder dat dit grote gevolgen heeft. Hieronder een video van een LittleBigPlanet HUB beta om je een idee te geven. Hoewel dit nooit is uitgekomen, oogt het zeer herkenbaar en zelfs wat nostalgisch.