In 2002 kwam Age of Mythology uit voor de pc. Twintig jaar later werd in 2022 aangekondigd dat er een remaster van deze real-time strategy titel in de maak is. Nu weten we wanneer we de game ongeveer kunnen verwachten.

De ‘release window’ van de game is uitermate ruim, want het spel staat gepland voor dit jaar. Dit betekent dus dat we in het ergste geval 10 maanden moeten wachten totdat de remaster van Age of Mythology uitkomt.

Het was al bekend dat het spel voor de pc verschijnt, maar nu is aangekondigd dat er ook een Xbox Series X|S-versie zal uitkomen. Voor beide versies geldt dat ze op de dag van release ook via Game Pass worden aangeboden.

Er is tot slot nog een nieuwe video beschikbaar gesteld, die je hieronder kunt checken.