De Age of Empires franchise draait weer op volle toeren na de aankondiging dat Age of Empires II en Age of Empires IV volgend jaar naar de Xbox zullen komen. Deze zullen een eigen interface krijgen om de game te vertalen naar consoles en zullen tevens ondersteuning bieden voor muis en keyboard, mocht je op de traditionele manier willen spelen. Naast die twee games keert nu ook een andere geliefde Age of… game terug.

Age of Mythology – dat 20 jaar geleden werd uitgebracht – is nu ook terug van weggeweest en zal voor PC Game Pass verschijnen onder de naam ‘Age of Mythology: Retold’. Net als Age of Empires II en Age of Empires IV gaat het hier om een ‘Definitive’ versie van de game. Heel veel meer is er nog niet bekend, behalve dat de game verbeterde graphics, features en nog meer technische upgrades zal kennen.

Hieronder kan je de aankondigingstrailer van Age of Mythology: Retold bekijken.