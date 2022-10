Voor liefhebbers van de Age of Empires franchise goed nieuws vandaag vanuit kamp Microsoft. Via Xbox Wire is zojuist aangekondigd dat Age of Empires II: Definitive Edition en Age of Empires IV naar de Xbox zullen komen volgend jaar.

Age of Empires II: Definitive Edition zal op 31 januari 2023 uitkomen en Age of Empires IV staat voor later volgend jaar gepland. De games komen naar zowel de Xbox One als de Xbox Series X|S. Vanzelfsprekend is er veel aandacht uitgegaan naar het overbrengen van de traditionele muis en toetsenbord besturing naar de controller.

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de user interface hier weer op aangepast. Ook is er een AI aan de games toegevoegd, die resource management gemakkelijker en intuïtiever moet maken. Liever op een traditionele manier spelen? Dan bieden de games toetsenbord en muis ondersteuning.

Beide games zullen vanaf release beschikbaar zijn via Xbox Game Pass.