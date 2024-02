Begin volgende maand zal Taxi Life: A City Driving Simulator uitkomen. Begin deze maand werd er een video vrijgegeven, waarin het rijden in een taxi zelf aan bod kwam. Dit is echter niet het enige wat je in de game zal moeten doen, want er zit ook nog een management gedeelte aan vast. Dit komt aan bod in een nieuwe video.

In Taxi Life: A City Driving Simulator ben je namelijk ook de baas van de taxicentrale. Dit betekent dus dat je je ook druk moet maken over onder andere het kopen van nieuwe voertuigen en het aansturen van je personeel. Wat er nog meer bij komt kijken check je in de video die onderaan dit bericht staat.

Taxi Life: A City Driving Simulator zal op 7 maart 2024 uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc.