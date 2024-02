Later dit jaar kunnen we een remaster van Epic Mickey verwachten voor de huidige en vorige generatie consoles en pc. Warren Spector – de bedenker van het originele spel – is heel blij dat zijn creatie nieuw leven in wordt geblazen, ook al werkt hij daar zelf niet aan mee. Spector zou zelf graag wel nog een derde deel maken, maar dat zit er helaas niet in.

Via LinkedIn laat de bedenker van de Epic Mickey-games weten dat hij in grote lijnen weet hoe Epic Mickey 3 er uit moet gaan zien. Er is alleen één probleem: de beste man heeft er simpelweg geen tijd voor. Zijn huidige baan vergt gewoon teveel tijd.

“I’d love to do Epic Mickey 3 but i have a day job that would make that impossible. I actually have a high level idea for what I’d do in a tri-quel.”

Spector is op het moment werkzaam als chief creative officer bij OtherSide Entertainment. Daar is hij met een geheel ander project bezig, waar hij nog niets over kan zeggen, behalve dat het ‘pretty darn cool’ is. Misschien dat Spector in de toekomst ooit nog terugkeert naar Epic Mickey.