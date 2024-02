Nu bekend is geworden dat zo’n 900 mensen bij Sony hun baan gaan verliezen en er logischerwijs ook een aantal projecten stopgezet gaan worden, hebben we nu ook een eerste naam gekregen. De naam Twisted Metal hebben we in de context van videogames al lange tijd niet (officieel) gehoord, hoewel het IP ironisch genoeg onlangs nog wel een live-action serie heeft gekregen die niet al te slecht heeft gescoord.

Nu zou er al lange tijd gewerkt worden aan een live-service reboot van Twisted Metal, die in ontwikkeling was bij Firesprite, maar volgens Bloomberg zou dat project nu dus (voorlopig) in de vriezer zijn gelegd. De ontwikkeling van de reboot had sowieso al de nodige problemen toen Lucid Games van het project werd gehaald en Firesprite naar voren werd geschoven als de nieuwe eindverantwoordelijke.