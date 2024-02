De PlayStation 3, daar hoor je niet zoveel meer over. Iedereen zit immers op de PlayStation 5 en de rest op de PlayStation 4. Toch blijft Sony het systeem wel in de gaten houden en updaten als het nodig is. Daarom is nu PlayStation 3 firmware update 4.91 uitgebracht.

Het gaat hier om een jaarlijkse update voor de Blu-ray speler en in de patch notes staat dat het verder voor verbeteringen in de systeem performance zorgt. Een standaard update dus, al geven hackers aan dat er iets meer gebeurt dan Sony doet blijken.

“This system software update improves system performance.

Please note, to play Blu-ray discs, your PS3 system needs a renewed Blu-ray player encryption key. Please update your PS3 system software to the latest version to renew the Blu-ray player encryption key.”