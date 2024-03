Of je nu fan bent of niet, je kan niet ontkennen dat de Paranormal Activity-films op een bepaalde manier hun stempel op het horrorgenre gedrukt hebben. De found footage franchise kent inmiddels al zeven delen – acht, als je het Japanse vervolg ‘Tokyo Night’ meetelt – en maakte een hele tijd geleden reeds de overstap naar het videogame medium met een VR-titel.

In 2026 krijgen we echter een volwaardige Paranormal Activity-game, die de ondertitel Found Footage zal meedragen. Kwestie van het kind een voor de hand liggende naam te geven. Dat found footage in videogames potentieel heeft, hoeven we genrefans niet te vertellen. Outlast demonstreerde immers al dat dit behoorlijk angstaanjagende resultaten kan opleveren.

Paranormal Activity: Found Footage zal ontwikkeld worden door DarkStone Digital, de studio die met The Mortuary Assistant al heel wat mensen de stuipen op het lijf wist te jagen. De onderstaande (erg weinig zeggende) teaser hoopt je alvast een beetje warm te maken – of misschien is koud in dit geval een betere term? Wij zijn in ieder geval benieuwd.