Dit jaar gaat de Assassin’s Creed franchise dan eindelijk naar Japan met de release van Assassin’s Creed Red (al weten we eigenlijk niet steeds niet wat de officiële titel zal worden). Informatie is schaars, maar Tom Henderson van Insider Gaming is hier om wat verse geruchten te verspreiden over wat we kunnen verwachten.

Zo leren we bij dat Assassin’s Creed Red twee speelbare protagonisten zal hebben (Naoe en Yasuke) en gebruik zal maken van een verbeterde versie van de Anvil Engine, die ‘Anvil Pipeline’ zou gaan heten. Alle studio’s die aan de franchise werken, zouden met deze nieuwe engine vlotter kunnen samenwerken. Die nieuwe engine impliceert ook een nieuw parkour-systeem, nieuwe animaties, dynamisch weer, etc. Kortom: een grote (grafische) ‘leap of faith’ vooruit voor de franchise.

De combat zou te vergelijken zijn met Assassin’s Creed: Valhalla, maar dan een stuk bloederiger en met meer onthoofdingen – die waren er in Valhalla trouwens ook al in overvloed . Een ander element dat Red zou overnemen uit de genoemde game, is het bouwen van je eigen basis. Ook dit keert in een verbeterde vorm terug, al weten we hier nog niet heel veel over.

Volgens andere geruchten zou Assassin’s Creed Red onthuld worden in mei, met een releasedatum ergens in november. Even afwachten dus en we weten of dit klopt!