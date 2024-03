Sony heeft de afgelopen jaren meerdere games uit hun oeuvre behandeld met een patch die de compatibiliteit met de PlayStation 5 verbeterd of ze zelfs van nieuwe uitgaves voorzien voor zowel de console als pc. God of War, Horizon: Zero Dawn en Ratchet & Clank zijn voorbeelden hiervan, maar kleine games – zoals Gravity Rush 2 – schitteren in afwezigheid.

Maar de hoop is nog niet verloren, een leaker die eerder correcte informatie deelde over de Gravity Rush franchise, verscheen namelijk op de Team Alua Gravity Rush Discord server, waarna de informatie natuurlijk gedeeld werd op Reddit. De insider zegt dat een remaster van Gravity Rush 2 “nog steeds onderweg” is en dat we in mei meer nieuws mogen verwachten, en dat een latere release op de pc tevens op de kalender staat.

Bovendien zou de game nu een foto modus moeten bevatten en wordt een deel van de online only content uit de game gesneden. Het klinkt in ieder geval alsof de leaker echt iets concreets heeft gezien en het lijkt dus nog maar een kwestie van tijd voordat Sony met een aankondiging komt.